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मुस्करा विकासखंड के इमलिया गांव के दीनदयाल मॉडल इंटर कॉलेज में बीते दिसंबर 25 से जनवरी 2026 तक बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्यदायी संस्था आवास विकास ने कराया था। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया और मानकविहीन निर्माण के चलते निर्माण के आठ महीने में ही बाउंड्री कई जगह से टूट गई है। सबसे बड़ा खतरा मुख्य गेट है जहां एक खंभा जमीन में धंसकर गिरने की कगार पर है। वहीं बाउंड्री के ऊपर तार फेंसिंग का काम भी कराया जाना था जो आठ महीने बीतने के बाद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दो अन्य जगह लगने वाले लोहे के गेट आज तक नहीं लगाए गए जो विद्यालय के गेट सामने चबूतरे के पास रखे हुए हैं। इनमें बरसात के चलते जंग भी लग गई है। अधूरे काम छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है और वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सशंकित हैं।गेट का पिलर धंसने से बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। कई बार संबंधित अधिकारियों और कार्य करने वाली संस्था के जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार को कार्य पूरा करने को कहा गया है। -रविंद्र कुमार गौतम, प्रधानाचार्यविद्यालय की बाउंड्री ध्वस्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। कार्यदायी संस्था ने कार्य अधूरा क्यों छोड़ा है, इस विषय में जानकारी की जाएगी। -महेश गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षकजितना रुपया पास हुआ, उतने का काम करा दियापहली किस्त में जितना धन आया था उससे अधिक लगा दिया गया है। फिलहाल काम बंद है। दूसरी किस्त की डिमांड शासन को भेजी गई है जो शीघ्र मिलने वाली है। जैसे ही धनराशि आती है, बाउंड्री से संबंधित व सभी अधूरे कार्य पूरे करवा दिए जाएंगे। -नरेंद्र कुमार, अवर अभियंता, आवास विकास