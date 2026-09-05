Hamirpur News: पशुधन प्रसार अधिकारी पर पर कुल्हाड़ी से हमले का प्रयास

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मझगवां थाने के अटगांव निवासी प्रीतम सिंह गोहांड पशु चिकित्सालय में पशुधन प्रसार अधिकारी हैं। बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जिगनी गांव की गोशाला गए थे। वहां शिवेंद्र सिंह, रोमित सिंह और नमन कुमार गोशाला के अंदर आ गए। उन्होंने गोशाला में कीचड़, जलभराव और अव्यवस्थाओं को लेकर ग्राम प्रधान व सचिव को गाली दी। जब प्रीतम सिंह ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो शिवेंद्र ने उनके साथ भी गाली-गलौज की। शिवेंद्र सिंह ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए पास खड़े व्यक्ति की कुल्हाड़ी छीनकर उन पर हमले का प्रयास किया।प्रीतम सिंह को मौके से भागना पड़ा। उनकी बाइक और सरकारी अभिलेख बारिश में भीग गए। सूचना पर डायल 112 पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। चिकासी थानाध्यक्ष मयंक चंदेल ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर तीनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।