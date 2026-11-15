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Hamirpur News: रोडवेज परिचालक व सवारी के बीच मारपीट, वीडियो वायरल

Sun, 15 Nov 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:21 PM IST
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Altercation between roadways bus conductor and passenger; video goes viral
मौदहा (हमीरपुर)। नगर के बड़े चौराहे पर शनिवार शाम रोडवेज बस के परिचालक और सवारी के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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बताया जा रहा है कि महोबा से कानपुर जा रही रोडवेज बस में सवार एक दिव्यांग महिला के सहयोगी और परिचालक के बीच किसी बात को लेकर बड़े चौराहे पर विवाद हो गया। देखते-ही-देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है।
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