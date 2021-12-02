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Hamirpur News: टोना-टोटका के नाम पर रुपये ठगने का आरोप

Thu, 15 Oct 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:06 AM IST
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Accusation of swindling money under the guise of occult rituals
हमीरपुर। टोना-टोटका के बहाने रुपये ठगने का आरोप लगाते हुए एक महिला बुधवार को कोतवाली पहुंची। पीड़िता अनीता ने बताया कि कुछ लोग उनके घर आए थे। उन्होंने बच्चों पर परेशानी आने की बात कहकर उनकी मां को डराया और साड़ी में रुपये बांधकर तीन दिन बाद खोलने के लिए कहा। आरोपियों ने दावा किया कि इससे घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी।
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अनीता के अनुसार आरोपियों ने बहाने से उनके छोटे भाई को घर के अंदर और पिता को नदी की ओर भेज दिया। इस दौरान उनकी मां घर में अकेली थीं। आरोप है कि इसी बीच आरोपी रुपये लेकर भाग गए। तीन दिन बाद साड़ी खोलकर देखी तो उसमें रुपये नहीं मिले। परिवार ने गांव में आरोपियों की तलाश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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