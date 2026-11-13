Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   A young man returning from a religious ceremony was injured after being struck with the butt of a handgun.

Hamirpur News: पूजा देखकर लौट रहे युवक को तमंचे की बट मारकर किया घायल

Fri, 13 Nov 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
A young man returning from a religious ceremony was injured after being struck with the butt of a handgun.
भरुआ सुमेरपुर। मौन पूजा का कार्यक्रम देखकर घर लौट रहे युवक को रास्ते में रोककर जातिसूचक गालियां देने और विरोध करने पर तमंचे की बट से सिर पर हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

क्षेत्र के पत्योरा गांव निवासी कैलाश नारायण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब सात बजे उनका भाई देवनारायण मौन पूजा का कार्यक्रम देखकर घर लौट रहा था। गांव में अरविंद सिंह उर्फ लाला के घर के सामने पहुंचने पर आरोपी ने उसे रोक लिया। आरोप है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी देने लगा। विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की नीयत से घर के अंदर घसीट ले गया और तमंचे की बट से सिर पर कई वार कर दिए। इससे देवनारायण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
विज्ञापन

शोर सुनकर रास्ते से गुजर रहे गांव के कुटी सिंह और उमाकांती देवी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल को उठाकर निजी अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित के अनुसार पुलिस ने 11 नवंबर को अरविंद सिंह उर्फ लाला के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed