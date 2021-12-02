Hamirpur News: तस्वीरों के जरिए दिखाई विकास की झांकी

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सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति और नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान दोनों ही अतिथियों ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। अभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी और अब छात्राओं को स्कूटी देने जा रही है। होमगार्ड से लेकर पीआरजी जवानों मानदेय बढ़ाया है। जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि सात अक्तूबर तक प्रदर्शनी रहेगी। योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी।

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हमीरपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को शहर के आंबेडकर पार्क में तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया। इसमें तस्वीरों के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कहा कि चित्र के माध्यम से योजना समझने में लोगों को सहूलियत होगी।