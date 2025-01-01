Gonda News: स्कूटी और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, दो गंभीर

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छपिया के बभनी खास गांव निवासी अभिषेक वर्मा (23) अपने साथी बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के बभनान निवासी आरिफ के साथ बाइक से मनकापुर बाजार जा रहे थे। मनकापुर-मसकनवां मार्ग पर रेशम फार्म के पास सामने से आ रही स्कूटी से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में अभिषेक, आरिफ व स्कूटी सवार आईटीआई मनकापुर के सुपरवाइजर चुवाड़ गांव निवासी सत्यानंद मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी मनकापुर पहुंचाया। जहां डॉ. आलोक चौधरी ने अभिषेक वर्मा को मृत घोषित कर दिया। आरिफ और सत्यानंद की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि अभिषेक हेलमेट नहीं लगाए थे। सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि घटना की जानकारी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मनकापुर कोतवाली पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।