Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Youth killed, two critically injured in collision between a scooter and a motorcycle

Gonda News: स्कूटी और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, दो गंभीर

Fri, 06 Nov 2026 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 06 Nov 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Youth killed, two critically injured in collision between a scooter and a motorcycle
अ​भिषेक वर्मा। फाइल फोटो 
मनकापुर/मछली बाजार। मनकापुर-मसकनवा मार्ग पर बृहस्पतिवार को स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दोनों वाहनों पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन


छपिया के बभनी खास गांव निवासी अभिषेक वर्मा (23) अपने साथी बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के बभनान निवासी आरिफ के साथ बाइक से मनकापुर बाजार जा रहे थे। मनकापुर-मसकनवां मार्ग पर रेशम फार्म के पास सामने से आ रही स्कूटी से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में अभिषेक, आरिफ व स्कूटी सवार आईटीआई मनकापुर के सुपरवाइजर चुवाड़ गांव निवासी सत्यानंद मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी मनकापुर पहुंचाया। जहां डॉ. आलोक चौधरी ने अभिषेक वर्मा को मृत घोषित कर दिया। आरिफ और सत्यानंद की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि अभिषेक हेलमेट नहीं लगाए थे। सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि घटना की जानकारी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मनकापुर कोतवाली पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed