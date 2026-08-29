Gonda News: सांप के काटने से युवक की मौत

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मोतीगंज। चकसड़ के तेलीपुरवा निवासी बृजलाल कश्यप (45) को 23 अगस्त को जहरीले सांप ने काट लिया था। बेटे बबलू ने उन्हें मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान 27 अगस्त को बृजलाल की मौत हो गई। (संवाद)