Gonda News: हादसे में युवक की मौत, चचेरा भाई गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:13 PM IST
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करनैलगंज। लखनऊ हाईवे पर कोचा कासिमपुर के पास शुक्रवार देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार लवकुश (26) व उनके चचेरे भाई मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने लवकुश को मृत घोषित कर दिया। मुकेश को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
कोचा कासिमपुर निवासी लवकुश शनिवार को चचेरे भाई मुकेश के साथ करनैलगंज बाजार से बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक लवकुश चला रहे थे। मुकेश पीछे बैठे थे। दोनों हाईवे पर गांव के पास पहुंचे थे तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से टकरा गई। लवकुश कोचा स्थित ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में पत्नी, मां और छह बच्चे हैं।
कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि लवकुश हेलमेट नहीं पहने थे। सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। सीओ आनंद राय ने बताया कि हादसे में मौत की सूचना पर रात में ही पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी। बाइक ट्रेलर में पीछे से टकराने से हादसा हुआ है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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कोचा कासिमपुर निवासी लवकुश शनिवार को चचेरे भाई मुकेश के साथ करनैलगंज बाजार से बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक लवकुश चला रहे थे। मुकेश पीछे बैठे थे। दोनों हाईवे पर गांव के पास पहुंचे थे तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से टकरा गई। लवकुश कोचा स्थित ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में पत्नी, मां और छह बच्चे हैं।
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कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि लवकुश हेलमेट नहीं पहने थे। सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। सीओ आनंद राय ने बताया कि हादसे में मौत की सूचना पर रात में ही पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी। बाइक ट्रेलर में पीछे से टकराने से हादसा हुआ है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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