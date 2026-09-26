Gonda News: गोंडा में दो दिन में हुई 150 मिमी बारिश

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गोंडा। जिले में लगातार हो रही बारिश से सितंबर के अंतिम दिनों में वर्षा का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। एक जून से 26 सितंबर तक जिले में 832.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जबकि सामान्य वर्षा के मानक के अनुसार इस अवधि में 854.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। इस लिहाज से जिले में अब तक सामान्य से 21.9 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव के अनुसार सितंबर के आखिरी दिनों में लगातार हो रही बारिश के कारण यह अंतर तेजी से घट रहा है। इधर दो दिन में जिले में करीब 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। (संवाद)