Gonda News: कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:24 PM IST
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नवाबगंज। महेशपुर गांव में शनिवार सुबह एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
महेशपुर गांव निवासी शिवराम की पत्नी लालती देवी (28) का शव शनिवार सुबह घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। पति ने बताया कि वह सुबह परिजनों के साथ खेत गए थे। आठ बजे घर लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़ने पर कमरे में लालती का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार, लालती की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। उनके कोई संतान नहीं है। सीओ तरबगंज डॉ. उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी। नवाबगंज पुलिस को मौके पर भेजा गया है। जांच कराई जा रही है। (संवाद)
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महेशपुर गांव निवासी शिवराम की पत्नी लालती देवी (28) का शव शनिवार सुबह घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। पति ने बताया कि वह सुबह परिजनों के साथ खेत गए थे। आठ बजे घर लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़ने पर कमरे में लालती का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार, लालती की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। उनके कोई संतान नहीं है। सीओ तरबगंज डॉ. उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी। नवाबगंज पुलिस को मौके पर भेजा गया है। जांच कराई जा रही है। (संवाद)