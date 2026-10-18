Gonda News: सांड़ से बाइक टकराई, युवक की मौत

विज्ञापन

परसपुर। परसपुर-करनैलगंज मार्ग पर आंटा धर्मकांटा के पास रविवार शाम सांड़ से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक पर बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। तरबगंज के उमरापुर निवासी शिवकुमार मौर्य (30) अपनी साली की बेटी नीलम को मुंबई जाने के लिए बाइक से करनैलगंज रेलवे स्टेशन पहुंचाने जा रहे थे। आंटा गांव में धर्मकांटा के पास सड़क पर अचानक सांड़ आ गया। जिससे बाइक टकराने से शिवकुमार व नीलम गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को परसपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉ. मुकेश गुप्ता ने शिवकुमार को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि युवक हेलमेट नहीं लगाए था, इसलिए सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। (संवाद)