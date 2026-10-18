लिव इन रिलेशनशिप में हैं विपक्षी दल : बृजभूषण

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बृजभूषण ने देश में हो रहे प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि इनमें उमर खालिद के समर्थक और देशविरोधी नारे लगाने वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आसपास वामपंथी विचारधारा के लोग सलाहकार और करीबी बनकर जमा हो गए हैं।चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष की आपत्तियों पर बृजभूषण ने कहा कि 2023 से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई निश्चित कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। उन्होंने नवीन चावला और केपीएस गिल की नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष से सवाल किया। कहा कि अब प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री की समिति नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल है। यदि विपक्ष को कानून पर आपत्ति है तो चुनाव जीतकर उसे बदले या सुप्रीम कोर्ट और जनता के सामने अपना पक्ष रखे। अपने एक पुराने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए बृजभूषण ने कहा कि उन पर हर जाति और समाज के लोगों का अहसान है।