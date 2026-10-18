Gonda News: वडोदरा में गोंडा की विवाहिता की मौत

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देहात कोतवाली के धनईपट्टी निवासी शिवकुमारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी रिद्धि शुक्ला की शादी 14 जुलाई 2023 को दुर्गेश शुक्ल निवासी ठड़क्की पट्टी के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज में दुकान बनवाने की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। मांग पूरी नहीं होने पर उसकी पिटाई भी की जाती थी।शिवकुमारी के मुताबिक, दुर्गेश उनकी बेटी को अपने साथ वडोदरा ले गया था। दोनों वहां श्रद्धा पैलेस के पास किराये के मकान में रहते थे। आरोप है कि 13 अक्तूबर को दुर्गेश शुक्ल, शंकर शरण शुक्ल और कमलेश मिश्रा ने रिद्धि को प्रताड़ित करने के बाद फंदे से लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मां ने रिद्धि के हाथ और चेहरे पर निशान होने का भी दावा किया है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना गुजरात के वडोदरा की है। देहात कोतवाली में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। विवेचना के लिए प्रकरण संबंधित जिले को भेजा गया है। (संवाद)