Gonda News: फंदे से लटका मिला युवती का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 03 Nov 2026 11:41 PM IST
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झंझरी। नगर कोतवाली क्षेत्र के धनौली पंडित पुरवा निवासी चांदनी (18) का शव सोमवार शाम घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की।
मृतका के पिता रज्जन सोनकर ने बताया कि सोमवार सुबह वह मजदूरी करने गए थे। दोनों बेटे भोले और कन्हई भी घर में नहीं थे। बेटी चांदनी घर में अकेली थी। गांव के लोगों से जानकारी पाकर जब वह घर पहुंचे तो बेटी का शव फंदे लटका मिला। पिता ने बताया कि बेटी का किसी से कोई विवाद नहीं था। उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के समय युवती घर में अकेली थी। सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। (संवाद)
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मृतका के पिता रज्जन सोनकर ने बताया कि सोमवार सुबह वह मजदूरी करने गए थे। दोनों बेटे भोले और कन्हई भी घर में नहीं थे। बेटी चांदनी घर में अकेली थी। गांव के लोगों से जानकारी पाकर जब वह घर पहुंचे तो बेटी का शव फंदे लटका मिला। पिता ने बताया कि बेटी का किसी से कोई विवाद नहीं था। उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के समय युवती घर में अकेली थी। सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। (संवाद)
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