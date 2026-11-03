Gonda News: फंदे से लटका मिला युवती का शव

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मृतका के पिता रज्जन सोनकर ने बताया कि सोमवार सुबह वह मजदूरी करने गए थे। दोनों बेटे भोले और कन्हई भी घर में नहीं थे। बेटी चांदनी घर में अकेली थी। गांव के लोगों से जानकारी पाकर जब वह घर पहुंचे तो बेटी का शव फंदे लटका मिला। पिता ने बताया कि बेटी का किसी से कोई विवाद नहीं था। उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के समय युवती घर में अकेली थी। सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। (संवाद)

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झंझरी। नगर कोतवाली क्षेत्र के धनौली पंडित पुरवा निवासी चांदनी (18) का शव सोमवार शाम घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की।