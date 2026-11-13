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Gonda News: सड़क हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा

Fri, 13 Nov 2026 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:12 PM IST
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Young man injured in road accident dies
गोली यादव। फाइल फोटो 
नवाबगंज। नवाबगंज-तरबगंज मार्ग पर हुए हादसे में घायल गोली यादव (18) निवासी गेड़सर वजीरगंज की लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई रामकुमार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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रामकुमार ने बताया कि उनके छोटे भाई गोली यादव सात नवंबर की सुबह नवाबगंज बाजार से ई रिक्शा से घर लौट रहे थे। पिपरी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में गोली और ई रिक्शा चालक अमित यादव (22) घायल हो गए। दोनों को सीएचसी नवाबगंज पहुंचाया गया, जहां से गोली को अयोध्या मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां हालत में सुधार न होने पर परिजन उन्हें लखनऊ के निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह गोली की मौत हो गई। गोली तीन भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। वह खेती-किसानी में परिवार का हाथ बंटाते थे। उनकी असमय मौत से मां राधा देवी और भाइयों सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
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सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई शुरू की गई है। (संवाद)
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