Gonda News: मां-बाप से बढ़कर हमारा कोई हितैषी नहीं

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किसी अंजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। अपनी निजी जानकारी, मोबाइल नंबर व घर का पता साझा करने में सावधानी बरतें।अपनी निजी तस्वीरें, लाइव लोकेशन और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। अंजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।किसी भी घटना की जानकारी परिवार, शिक्षक या पुलिस को दें। शिकायत करने में संकोच न करें और उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें।अंजान लिंक पर क्लिक न करें। ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें। साइबर फ्राॅड होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।असुरक्षित महसूस होने या आपात स्थिति में यूपी 112 पर कॉल करें। महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत के लिए महिला पावर लाइन 1090 का भी उपयोग करें।सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की सामग्रियों की भरमार है। हम सोच-समझकर उसका इस्तेमाल करें।सवाल : समाज में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? - आस्था श्रीवास्तवजवाब : इसके लिए अपराध को अंजाम देने वालों को हतोत्साहित करने की जरूरत है। पुलिस, प्रशासन और समाज के समेकित प्रयास से इस पर नियंत्रण संभव है।सवाल : घरेलू हिंसा की संभावना के बीच कोई खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है? - खुशी पांडेयजवाब : ज्यादातर मां-बाप अच्छे होते हैं लेकिन अपवाद स्वरूप यदि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो पीड़िता को सबसे पहले अपने शिक्षक को मामला बताना चाहिए।सवाल : मेरे परिजन के खाते में एक दिन कहीं से कुछ पैसे ऑनलाइन आ गए। बाद में उसी खाते से छह लाख रुपये निकल गए। पैसा वापस मिलने की कितनी संभावना है? - श्रद्धाजवाब : यह विशुद्ध रूप से साइबर फ्राॅड का मामला है। ऐसे मामलों में तुरंत 1930 पर सूचना दें, जिससे रकम को खाते में होल्ड कराया जा सके।सवाल : यदि कॉलेज आते-जाते समय कोई लड़का किसी लड़की से छेड़छाड़ करता हो और उसके पास फोन भी न हो तो वह क्या करे? - उजालाजवाबः तुरंत नजदीकी पुलिस चौकी या थाने पर सूचना दें। वहां महिला हेल्प डेस्क से मदद की जाएगी। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।