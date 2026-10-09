Gonda News: शोषितों और वंचितों की आवाज थे कांशीराम

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कांग्रेस भवन में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी सभासद के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिवकुमार दुबे ने कहा कि बहुजन नायक कांशीराम के बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी निरंतर चल रही है और सामाजिक न्याय व संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। अनीश नाना, विद्याकांत तिवारी, रिजवान, वसीम रैनी, जाकिर अली, चंद्रप्रकाश मिश्र एवं एसके कौशल समेत अन्य मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यालय प्रभारी बृजेश यादव समेत अन्य मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के पोर्टरगंज स्थित कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहित भारती ने की। मुख्य अतिथि जयशंकर गौतम ने सामाजिक न्याय आंदोलन को बढ़ाने का संकल्प दिलाया। संचालन देवी प्रसाद हंस ने किया। कार्यक्रम में मोबीन अहमद, सुरेश यादव, इमरान खान, शिवानी गौतम, राधा गौतम, केशवराम, विनोद गौतम, राज, इमरान खान, जितेंद्र भारती सहित अन्य मौजूद रहे।लखनऊ में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में रेक्सड़िया के स्व. विनोद साहनी की पत्नी ऊषा और बेटे राज साहनी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। सांसद ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।