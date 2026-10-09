Gonda News: बभनान-मनकापुर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी ने हटाया अतिक्रमण

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परसा तिवारी बाजार में टीम पहुंची तो व्यापारियों ने स्वयं ही दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। विभाग एनएच 727जी पर स्थित अमवा, बल्लीपुर, बेनीपुर, मसकनवा, रानीजोत, खपरीपारा सहित कई गांवों में अभियान चलाएगा। अधिशासी अभियंता के निर्देश पर राजस्व व पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। इस मौके पर तहसीलदार सुभद्र प्रसाद, जय प्रकाश, मनोज कुमार, उमेश कुमार, ज्ञान सिंह आदि उपस्थित रहे।मनकापुर-बभनान मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान से दशकों से रह रहे परिवारों के सामने संकट आ गया है। सुरेश, संजय, राजू, दिनेश और गुड्डू का कहना है कि छोटे व्यवसाय के सहारे उन्होंने जिंदगी गुजारी है। अब आशियाना उजड़ने से उनके सामने रोजी-रोटी और पुनर्वास का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। (संवाद)