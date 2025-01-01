Gonda News: वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

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सीओ तरबगंज यूपी सिंह ने बताया कि मंगलवार को उपनिरीक्षक प्रभाकर पांडेय पुलिस टीम के साथ टिकरी चौराहे के आगे वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोगों ने चोरी की मोटरसाइकिलें गनेशपुर ग्रंट जाने वाले खड़ंजा मार्ग के किनारे टिकरी जंगल की झाड़ियों में छिपा रखी हैं। वे इन्हें बेचने की फिराक में हैं।सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान वजीरगंज क्षेत्र के मोहनापुर निवासी आकाश सोनकर, देवीनगर निवासी अरविंद कोरी और नयपुरिया बहादुरा निवासी विवेक निषाद के रूप में हुई है।नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे चोरी की बाइकपूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अलग-अलग जिलों से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और उन्हें जंगलों तथा सुनसान स्थानों पर छिपाकर रखते थे। पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदल देते थे या निकालकर फेंक देते थे। इसके बाद चोरी की बाइकों को सस्ते दामों पर बेचने की योजना बनाते थे।आरोपियों ने दीपावली के दिन दुर्जनपुर पचूमी बाजार से एक मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा अयोध्या के धर्म चौक, नया घाट और पूराकलंदर क्षेत्र के साथ ही संतकबीरनगर के मगहर से भी मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में अन्य जिलों से भी जानकारी जुटा रही है।