Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Crossing between Maijapur and Karnailganj to remain closed for 19 days

Gonda News: मैजापुर-करनैलगंज के बीच 19 दिन बंद रहेगी क्रॉसिंग

Thu, 12 Nov 2026 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 12 Nov 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Crossing between Maijapur and Karnailganj to remain closed for 19 days
गोंडा। मैजापुर-करनैलगंज रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 279 से 12 नवंबर से 30 नवंबर तक सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से यहां लिमिटेड हाइट सबवे (एलएचएस) का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तहत गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा।
विज्ञापन


पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि लखनऊ-गोंडा रेलखंड पर ट्रेनों की गति और आवृत्ति बढ़ाने के साथ ही रेल और सड़क यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने तक संबंधित रेलवे क्रॉसिंग से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक रेलवे क्रॉसिंग संख्या 277 और 280 का उपयोग कर वैकल्पिक रास्ते से आवागमन कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने वाहन चालकों और आम लोगों से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग अपनाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed