Gonda News: मैजापुर-करनैलगंज के बीच 19 दिन बंद रहेगी क्रॉसिंग

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पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि लखनऊ-गोंडा रेलखंड पर ट्रेनों की गति और आवृत्ति बढ़ाने के साथ ही रेल और सड़क यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने तक संबंधित रेलवे क्रॉसिंग से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।उन्होंने बताया कि इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक रेलवे क्रॉसिंग संख्या 277 और 280 का उपयोग कर वैकल्पिक रास्ते से आवागमन कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने वाहन चालकों और आम लोगों से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग अपनाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।