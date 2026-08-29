Gonda News: भाई की कलाई पर बांधी स्नेह की डोर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:36 PM IST
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गोंडा। भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन शनिवार को जिलेभर में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही घरों में उत्सव का माहौल रहा। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें नकदी और उपहार दिए।
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह रहा। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाओं में भी रक्षाबंधन पर आयोजन हुए। सरस्वती शिशु मंदिर मालवीय नगर की छात्राओं ने मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल को रक्षासूत्र बांधा। बालपुर पुलिस चौकी में भी बहनों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। परसपुर केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ।
मसकनवा संवाद के मुताबिक, भगवान घनश्याम महाराज की जन्मस्थली स्वामीनारायण मंदिर छपिया में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। सावन मास के झूला महोत्सव के तहत भगवान घनश्याम महाराज का भव्य शृंगार किया गया। बाल स्वरूप भगवान को चांदी की पालकी में झूला झुलाया गया। हरिभक्तों ने दर्शन-पूजन किया।
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जिला कारागार में विभिन्न मामलों में निरुद्ध 285 बंदियों को 630 बहनों ने राखी बांधी और मिठाई-फल खिलाए। जेल अधीक्षक मृत्युंजय पांडेय ने बताया कि 16 महिला बंदियों ने भी बाहर से आए 19 भाइयों को राखी बांधी। रक्षासूत्र बांधते समय कई भाई-बहनों की आंखें नम हो गईं।
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शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह रहा। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाओं में भी रक्षाबंधन पर आयोजन हुए। सरस्वती शिशु मंदिर मालवीय नगर की छात्राओं ने मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल को रक्षासूत्र बांधा। बालपुर पुलिस चौकी में भी बहनों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। परसपुर केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ।
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मसकनवा संवाद के मुताबिक, भगवान घनश्याम महाराज की जन्मस्थली स्वामीनारायण मंदिर छपिया में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। सावन मास के झूला महोत्सव के तहत भगवान घनश्याम महाराज का भव्य शृंगार किया गया। बाल स्वरूप भगवान को चांदी की पालकी में झूला झुलाया गया। हरिभक्तों ने दर्शन-पूजन किया।
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जिला कारागार में विभिन्न मामलों में निरुद्ध 285 बंदियों को 630 बहनों ने राखी बांधी और मिठाई-फल खिलाए। जेल अधीक्षक मृत्युंजय पांडेय ने बताया कि 16 महिला बंदियों ने भी बाहर से आए 19 भाइयों को राखी बांधी। रक्षासूत्र बांधते समय कई भाई-बहनों की आंखें नम हो गईं।