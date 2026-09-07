गोंडा: पीआरवी पर पथराव और पुलिस टीम पर हमला, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

गोंडा के कौड़िया थाना के छिरास में गश्त कर रही पीआरवी वाहन पर पथराव और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना रविवार देर रात की है। पथराव में पुलिस टीम के कुछ सदस्यों को चोटें भी आईं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, छिरास में पीआरवी वाहन पर पथराव की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां गिरवर दयाल उर्फ नागा और उसके भाई शिवदयाल उर्फ सचिन उर्फ ददऊ, निवासी शुक्ल पुरवा छिरास, पुलिस टीम पर भी पथराव करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरवर दयाल के खिलाफ वर्ष 2022 से 2026 तक पांच मामले दर्ज बताए गए हैं। वहीं शिवदयाल के खिलाफ भी 2024 और 2025 में मामले दर्ज हैं।मामले में कौड़िया थाने में संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।