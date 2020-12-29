रेल सिग्नल का केबल चुराने वाले तीन धरे, केस दर्ज

गोंडा के एसपी कार्यालय में पकड़कर लाए गए सिग्नल केबिल चोरी करने के आरोपियों संग एसपी, एएसपी व पुल?
- फोटो : GONDA
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