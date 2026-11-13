Gonda News: छठ पर गोंडा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:55 PM IST
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गोंडा। छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे गोरखपुर-दिल्ली के बीच आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाएगा। ट्रेन संख्या 05113 गोरखपुर-दिल्ली 17 नवंबर को गोरखपुर से दोपहर 02:30 बजे रवाना होगी और शाम 05:15 बजे गोंडा पहुंचेगी। यहां से 05:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 05:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी।वापसी में ट्रेन संख्या 05114 दिल्ली-गोरखपुर 18 नवंबर को दिल्ली से सुबह 08:10 बजे चलेगी। यह रात 08:20 बजे गोंडा और रात 11 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। (संवाद)
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