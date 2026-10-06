Gonda News: दबदबा बनाने के लिए की थी फायरिंग, तीन गिरफ्तार

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सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार देर शाम शराब की दुकान के पास फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक खोखा मिला। जांच में तीन युवकों की संलिप्तता सामने आई। मझवा गांव निवासी रामफेर तिवारी उर्फ पालू तिवारी को दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर कर्बला रोड गिर्द गोंडा निवासी मोहम्मद कलाम और मांदे बहलोलपुर निवासी पंकज मिश्र को डड़वा कानूनगो स्थित मत्स्य पालन विभाग के कार्यालय से पकड़ा गया।पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के दौरान स्थानीय लोगों से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दबदबा कायम करने के लिए हवाई फायरिंग कर भाग गए थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को पिस्तौल किसने उपलब्ध कराई।