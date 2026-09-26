Gonda News: छिनैती के तीन आरोपी गिरफ्तार

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मनकापुर। छिनैती के मामले में पुलिस ने स्विफ्ट कार के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर दो कैमरे व तीन मोबाइल बरामद किए हैं। बस्ती जिले के पैकोलिया क्षेत्र के निवासी शुभम गुप्त ने पुलिस से शिकायत की थी। आरोप है कि 14 सितंबर को वह मछली बाजार स्थित करोहानाथ मंदिर में फोटो खींचने गए थे। लौटते समय मनकापुर-मसकनवा मार्ग पर सामने से कार सवार चार बदमाश उनसे व साथी का बैग छीनकर भाग गए। बैग में कैमरे व मोबाइल थे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को ज्ञानीपुर रामप्रसाद स्थित आईटीआई मोड़ के पास से बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र स्थित सुकरौली निवासी मोहनलाल, करन और अभी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। (संवाद)