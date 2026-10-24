Gonda News: राम जन्म पर जयकारों से गूंजा पंडाल

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श्री नवयुवक रामलीला समिति इटियाथोक बाजार की ओर से स्टेशन रोड पर आयोजित रामलीला का शुभारंभ शुक्रवार को विधायक मेहनौन विनय कुमार द्विवेदी ने भगवान श्रीराम की आरती और फीता काटकर किया। आयोजक राजेश दुबे ने बताया कि रामलीला में अयोध्या से आए कलाकार विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर रहे हैं। कार्यक्रम में अवधेश जी महाराज, हरीश तिवारी, ज्योति चंद्र तिवारी, सरस चंद्र शुक्ल आदि मौजूद रहे। (संवाद)

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इटियाथोक। श्री आदर्श रामलीला समिति भवनियापुर उपाध्याय की ओर से शुक्रवार रात रामलीला मैदान में श्रीराम के जन्म की लीला का भव्य मंचन किया गया। राजा दशरथ के दरबार में श्रीराम जन्म का दृश्य प्रस्तुत होते ही पंडाल श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। कलाकारों के सजीव अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान दिनेश शुक्ल, संजय सोनी, नरेंद्र मिश्र, मनीष सोनकर, परमहंस मिश्र आदि मौजूद रहे।