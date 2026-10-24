फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Power supply remained off for 32 hours due to a fault in a high-tension line

Gonda News: हाईटेंशन लाइन में खराबी से 32 घंटे गुल रही बिजली

Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Power supply remained off for 32 hours due to a fault in a high-tension line
धानेपुर। मेहनौन बिजली उपकेंद्र आने वाली हाईटेंशन लाइन में खराबी के कारण क्षेत्र में करीब 32 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। बृहस्पतिवार शाम दोपहर तीन बजे गुल हुई बिजली शुक्रवार रात 11:40 बजे बहाल हो सकी। लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से ग्रामीणों को पेयजल संकट और घरेलू कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ा। मोबाइल फोन बंद होने के साथ बिजली पर निर्भर कारोबार भी प्रभावित हुए। जेई अवनीश पांडेय ने बताया कि धानेपुर में बस स्टैंड के पास हाईटेंशन लाइन के भूमिगत केबल में तीन स्थानों पर खराबी थी। विभागीय टीम ने मरम्मत के बाद शुक्रवार रात 11:40 बजे आपूर्ति बहाल कर दी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed