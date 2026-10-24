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Gonda News: बिसुही नदी में मिला लापता मजदूर का शव

Sat, 24 Oct 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:54 PM IST
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Body of missing laborer found in Bisuhi River
खोड़ारे। केशवनगर पश्चिमी राजा फार्म नोन्हा करार के पास बिसुही नदी में एक युवक का शव उतराता मिला है। मृतक की पहचान निपनियां निवासी राम अवतार (26) के रूप में हुई है। वह बीते 20 अक्तूबर से लापता था, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे।
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राम अवतार 20 अक्तूबर को उल्लहवा निवासी परवेज के घर पानी की टंकी की सफाई करने गए थे। देर रात तक वह घर नहीं लौटे। मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इससे चिंतित परिजनों ने खोजबीन शुरू की। जब राम अवतार का कोई सुराग नहीं मिला, तब परिजनों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि शनिवार को गांव के एक व्यक्ति ने बिसुही नदी में शव उतराता देखा। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। (संवाद)
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