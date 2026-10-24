Gonda News: बिसुही नदी में मिला लापता मजदूर का शव

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राम अवतार 20 अक्तूबर को उल्लहवा निवासी परवेज के घर पानी की टंकी की सफाई करने गए थे। देर रात तक वह घर नहीं लौटे। मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इससे चिंतित परिजनों ने खोजबीन शुरू की। जब राम अवतार का कोई सुराग नहीं मिला, तब परिजनों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि शनिवार को गांव के एक व्यक्ति ने बिसुही नदी में शव उतराता देखा। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। (संवाद)

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खोड़ारे। केशवनगर पश्चिमी राजा फार्म नोन्हा करार के पास बिसुही नदी में एक युवक का शव उतराता मिला है। मृतक की पहचान निपनियां निवासी राम अवतार (26) के रूप में हुई है। वह बीते 20 अक्तूबर से लापता था, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे।