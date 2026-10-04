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Gonda News: महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य व सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

Sun, 04 Oct 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:36 PM IST
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The health and safety of women and children is a government priority
पसका। करनैलगंज विधायक अजय सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य, सुरक्षा व सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। वह परसपुर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित बहुद्देश्यीय सेवा मेले में रविवार को बाल विकास विभाग के आंगन उत्सव में बोल रहे थे।
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विधायक, चेयरमैन वासुदेव सिंह व बीडीओ रामलगन वर्मा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रभारी सीडीपीओ साधना साहू ने बताया कि चार शिशुओं का अन्नप्राशन कराया। 18 स्वस्थ बच्चों को प्रशस्ति पत्र व उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। 35 कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को साड़ी दी गई। चार टीबी मरीजों को पोषण पोटली व आयुष्मान कार्ड दिए गए। रेसिपी प्रतियोगिता में स्वर्णलता प्रथम, सुधा द्वितीय व ममता तृतीय रहीं। इस अवसर पर सूरज सिंह, सत्येंद्र सिंह, उर्मिलेंद्र विक्रम तिवारी, डॉ. लवकेश शुक्ल, मनीष त्रिपाठी, डॉ. अनूप सिंह चौहान, अमित पाल, अभिषेक सिंह, विजय प्रकाश आदि मौजूद रहे।
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