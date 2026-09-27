Gonda News: टेढ़ी नदी में उफान, पुल से भारी वाहनों के गुजरने पर रोक

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बिसुही नदी के पुल के तीन फीट ऊपर पहुंचा पानी



रुपईडीह। बिसुही नदी में उफान से पुल के दो से तीन फीट ऊपर पानी बह रहा है। इससे मंगलनगर, वीरपुरभोज समेत बहराइच के कई गांवों का आवागमन प्रभावित है। पुल के दोनों ओर की रेलिंग वर्षों से टूटी होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। डॉ. ओपी मिश्र ने बताया कि पुल का निर्माण वर्ष 1992 में हुआ था। 34 वर्ष बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हुई। पड़री सविता मार्ग पर बिसुही नदी के पुल से करीब तीन फीट ऊपर तक पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासन को पत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। (संवाद) रुपईडीह। बिसुही नदी में उफान से पुल के दो से तीन फीट ऊपर पानी बह रहा है। इससे मंगलनगर, वीरपुरभोज समेत बहराइच के कई गांवों का आवागमन प्रभावित है। पुल के दोनों ओर की रेलिंग वर्षों से टूटी होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। डॉ. ओपी मिश्र ने बताया कि पुल का निर्माण वर्ष 1992 में हुआ था। 34 वर्ष बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हुई। पड़री सविता मार्ग पर बिसुही नदी के पुल से करीब तीन फीट ऊपर तक पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासन को पत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। (संवाद)

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गोंडा। चार दिन से हो रही बारिश से टेढ़ी नदी उफान पर है। गोंडा-कटरा मार्ग स्थित चंदवतपुर घाट पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। ऐसे में पुल से भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। इस मार्ग से कटरा बाजार होते हुए बहराइच और करनैलगंज जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि स्थिति को देखते हुए पुल से भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। (संवाद)