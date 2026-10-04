Gonda News: विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटें सपा कार्यकर्ता

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प्रदेश अध्यक्ष ने संविधान और सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकजुटता के जरिये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर संविधान विरोधी होने का आरोप भी लगाया।जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटे, तभी पार्टी की तैयारियां प्रभावी होंगी। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि मनकापुर की धरती समाजवादी विचारधारा से जुड़ी रही है।पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे, पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह, राहुल शुक्ल, लाल चंद गौतम, विजय पासवान, अजय गौतम और संजय विद्यार्थी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में गगनदीप यादव और मैनपुरी से आए गुगला व सियाराम यादव ने गीत प्रस्तुत किए। सम्मेलन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनपुर के खुर्दहा पुरवा में पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में बलराम यादव, बबलू सिंह, हृदयराम यादव, रामभजन चौबे, टिंटू सिंह, अहसान अहमद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।