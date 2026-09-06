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गोंडा: सरयू में डूबने से सगी बहनों की मौत, छोटी को बचाने में बड़ी बहन भी डूबी; मछलियों को चारा डालने गई थीं

Sun, 06 Sep 2026 01:49 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा
अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 06 Sep 2026 01:49 PM IST
सार

गोंडा में सरयू में डूबने से सगी बहनों की मौत हो गई। छोटी को बचाने में बड़ी बहन भी डूब गई। दोनों मछलियों को चारा डालने गई थीं। इसी समय हादसा हो गया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Sisters drown in Saryu river in Gonda elder sister also drowned while trying to save younger one
रोते बिलखते परिजन, मौजूद गांव की महिलाएं। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के गोंडा में रविवार सुबह सरयू नदी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।

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घटना परसपुर थाना क्षेत्र के भौरीगंज लालाघाट स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर के पास की है। सरयू में डूबने से सुप्रिया (15) और सुहानी (9) की मौत हुई है। दोनों बहनें राजपुर ग्राम पंचायत के बद्दू पुरवा निवासी अरुण तिवारी की थीं। 
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चाचा बृजेश तिवारी के मुताबिक, सुबह सुप्रिया और सुहानी घर से श्रीराम-जानकी मंदिर के पास सरयू नदी में मछलियों को चारा डालने गई थीं। दोनों नदी किनारे चारा डाल रही थीं। चारा डालते समय सुहानी का पैर फिसलने से वह नदी में गिर गई। उसे बचाने के लिए नदी में उतरी सुप्रिया भी गहरे पानी में चली गई। फिर दोनों बाहर नहीं निकल सकीं।

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