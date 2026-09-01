Gonda News: चार को मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

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ज्योतिषाचार्य डॉ. संतोष कुमार द्विवेदी के अनुसार चार सितंबर को अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। इस दिन मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण का भव्य शृंगार किया जाएगा। रात में जन्मोत्सव के समय भजन-कीर्तन, सोहर और आरती के आयोजन होंगे। घरों में भी श्रद्धालु भगवान को पालने में झुलाकर माखन-मिश्री का भोग लगाएंगे।ज्योतिषाचार्य शेषमणि त्रिपाठी ने बताया कि जन्माष्टमी पर व्रत रखने और भगवान श्रीकृष्ण के नाम का जप करने का विशेष महत्व है। सूर्य, बुध और केतु के सिंह राशि में रहने से चार सितंबर को त्रिग्रहीय योग का संयोग भी बन रहा है। मध्यरात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर पंचामृत, तुलसी, माखन-मिश्री, फल और मिष्ठान अर्पित करने की परंपरा है। (संवाद)