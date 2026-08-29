Gonda News: दुकान की छत गिरी, व्यवसायी घायल

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मसकनवा। खालेगांव निवासी हशमत अली ने बताया कि उनका बेटा आसिफ गौराचौकी मार्ग पर किराने की दुकान चलाता है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे बारिश के दौरान अचानक दुकान की छत गिर गई। मलबे की चपेट में आने से आसिफ के सिर में चोटें आईं। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बस्ती ले गए। हशमत अली के मुताबिक, छत गिरने से दुकान में रखा अनाज, दाल, चीनी, मेवा, तेल, साबुन, मैदा समेत अन्य किराने का सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। (संवाद)