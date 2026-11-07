Gonda News: हादसे में घायल शिक्षामित्र की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:17 PM IST
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रुपईडीह। सड़क हादसे में घायल बनगाई गांव निवासी शिक्षामित्र राजेश्वरी देवी (57) की शनिवार सुबह लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पीएमश्री विद्यालय बनगाई प्रथम में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थीं। उनके पुत्र रामजी गुप्ता ने बताया कि दो नवंबर को नानी की मृत्यु की सूचना मिलने पर उनकी मां बलरामपुर के श्रीदत्तगंज स्थित ननिहाल गई थीं। लौटते समय महराजगंज के पास वह जीप से गिर गईं। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। (संवाद)
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