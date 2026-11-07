Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Shikshamitra injured in accident dies

Gonda News: हादसे में घायल शिक्षामित्र की मौत

Sat, 07 Nov 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Shikshamitra injured in accident dies
राजेश्वरी देवी-फाइल फोटो
रुपईडीह। सड़क हादसे में घायल बनगाई गांव निवासी शिक्षामित्र राजेश्वरी देवी (57) की शनिवार सुबह लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पीएमश्री विद्यालय बनगाई प्रथम में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थीं। उनके पुत्र रामजी गुप्ता ने बताया कि दो नवंबर को नानी की मृत्यु की सूचना मिलने पर उनकी मां बलरामपुर के श्रीदत्तगंज स्थित ननिहाल गई थीं। लौटते समय महराजगंज के पास वह जीप से गिर गईं। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed