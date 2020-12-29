{"_id":"5feb5c368ebc3e40a2104c3d","slug":"saryu-canal-cut-hundreds-of-acres-of-paddy-crop-destroyed-gonda-news-lko5572296103","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0930\u092f\u0942 \u0928\u0939\u0930 \u0915\u091f\u0940, \u0938\u0948\u0915\u0921\u093c\u094b\u0902 \u090f\u0915\u0921\u093c \u0927\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u092b\u0938\u0932 \u091a\u094c\u092a\u091f","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
सरयू नहर कटी, सैकड़ों एकड़ धान की फसल चौपट
गोंडा में नवाबगंज के दुर्जनपुर पचूमी गांव के पास कटी सरयू नहर।
- फोटो : GONDA
पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
ÙßæÕ»¢Á (»ô´ÇUæ)Ð ÿæð˜æ ·ð¤ ÎéÁüÙÂéÚU Â¿ê×è ß çÜÎðãUÙæ »ý¢ÅU »æ¢ß ·ð¤ Õè¿ âð çÙ·¤Üè ÙãUÚU ·¤è ÂÅUÚUè ·¤ÅU ÁæÙð âð ç·¤âæÙô´ ·¤è âñ·¤Ç¸Uô´ °·¤Ç¸U È¤âÜ ÁÜ×‚Ù ãUô »§üÐ âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð âÚUØê ÙãUÚU ¹¢ÇU ·ð¤ §¢ÁèçÙØÚU Ùð ÁðâèÕè ×àæèÙ âð ÅêUÅUè ÙãUÚU ·ð¤ ×ÚU×Ì ·¤æ ·¤æ× àæéM¤ ·¤ÚUæØæÐ
çÁÜæ ×éØæÜØ âð ãUô·¤ÚU çß·¤æâ ¹¢ÇU ÙßæÕ»¢Á ×ð´ Âýßðàæ ·¤ÚUÙð ßæÜè âÚUØê ÙãUÚU ¹¢ÇU ·¤è °·¤×æ˜æ ÙãUÚU ·¤§ü Îàæ·¤ âð âê¹è ÂÇ¸Uè ãUôÙð ·¤è ßÁãU âð ÙãUÚU ·¤è ÂÅUçÚUØô´ ·ð¤ â×éç¿Ì ÎéL¤SÌè·¤ÚU‡æ ÌÍæ âæÈ¤ âÈ¤æ§ü ·¤ÚUæ° çÕÙæ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» Ùð ×¢»ÜßæÚU ·¤ô ¥¿æÙ·¤ ÂæÙè ÀUôÇ¸U çÎØæÐ §ââð ç·¤âæÙô´ ·¤è âñ·¤Ç¸Uô´ °·¤Ç¸U È¤âÜ ÁÜ×‚Ù ãUô »§üÐ §âè ÌÚUãU çâÌ¢ÕÚU ×ð´ ÙãUÚU ×ð´ ÂæÙè ÀUôÇ¸ðU ÁæÙð âð §âè Á»ãU ÂÚU ÙãUÚU ·¤è çÇUÂ ¹éÜ ÁæÙð âð ç·¤âæÙô´ ·ð¤ ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ¿õÂÅU ãUô »§ü ÍèÐ âô×ßæÚU ·¤è âæØ¢ çÈ¤ÚU ÙãUÚU çÇUÂ ·ð¤ Âæâ ãUè ÂæÙè ·ð¤ ÌðÁ ÕãUæß ·¤è ßÁãU âð ·¤ÅU »§üÐ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð »ýæ×è‡æô´ Ùð ÙãUÚU ·ð¤ ·¤ÅUæÙ ·¤ô ÚUô·¤Ùð ·¤æ ÂýØæâ ç·¤Øæ, Üðç·¤Ù ÌðÁ ÕãUæß ·¤è ßÁãU âð ©Uâð ÚUô·¤æ ÙãUè´ Áæ â·¤æÐ
ÙãUÚU ·ð¤ ·¤ÅUæÙ ·¤è âê¿Ùæ ÎðÙð ·ð¤ ÕæßÁêÎ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ·ð¤ ¥çÏ·¤æÚUè ÚUæÌ ÖÚU ¥ÂÙè ¥æ¢¹ Õ¢Î ç·¤° ÚUãðUÐ ×¢»ÜßæÚU ·¤è ÎôÂãUÚU ×ð´ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ·ð¤ °âÇUè¥ô Ï×ðZ¼ý ·é¤×æÚU Ùð ÁðâèÕè ×àæèÙ ÕéÜæ ·¤ÚU ÙãUÚU ·ð¤ ×ÚU×Ì ·¤æ ·¤æ× àæéM¤ ·¤ÚUæØæÐ ÌÕ Ì·¤ ç·¤âæÙô´ ·¤è È¤âÜð´ ¿õÂÅU ãUô ¿é·¤è ÍèÐ ÎéÁüÙÂéÚU Â¿ê×è ·ð¤ ÂýÏæÙ ×ôãU×Î §çÜØæâ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ØçÎ çâÌ¢ÕÚU ×ð´ ÙãUÚU ·ð¤ çÇUÂ ¹éÜÙð âð âè¹ çÜØæ ãUôÌæ Ìô çÕÙæ ÙãUÚU ·¤è ×ÚU×Ì ·¤ÚUæ° ÂæÙè ÙãUè´ ÀUôÇ¸UÌæÐ ©UÏÚU ç·¤âæÙô´ ·ð¤ ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ¿õÂÅU ãUô »§ü, ÁÕç·¤ çßÖæ» ·¤è ÜæÂÚUßæãUè âð §ÏÚU ç·¤âæÙô´ ·¤è »ð´ãêU, Ì¢Õæ·ê¤ ÌÍæ âÚUâô´ ·¤è È¤âÜ ¿õÂÅU ãUô »§üÐ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð çßÖæ»èØ Áð§ü àØæ× çâ¢ãU Ùð çßÖæ» ·¤è »ÜÌè ×æÙÙð ·ð¤ ÕÁæØ »æ¢ß ßæÜô´ ·¤è ßÁãU âð ÙãUÚU ·¤ÅUÙð ·¤æ ©UÜÅUæ ¥æÚUôÂ Ü»æØæÐ
©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ »æ¢ß ·ð¤ ÜÇ¸U·ð¤ ¹ðÜÌð â×Ø Ç¢UÇðU âð ÙãUÚU ·¤ô ·¤æÅU çÎØæ ÁÕç·¤ »æ¢ß ßæÜô´ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ·¤§ü Îàæ·¤ âð ÙãUÚU âê¹è ãUôÙð âð ©Uâ·¤è ÂÅUçÚUØô´ ×ð´ ¿êãUô´ Ùð çÕÜ ÕÙæ ÚU¹æ ÍæÐ ÂÅUçÚUØô´ ·¤è çÕÙæ ×ÚU×Ì ·¤ÚUæ° ÂæÙè ÀUôÇ¸ðU ÁæÙð âð ÙãUÚU ·¤ÅUè ãñUÐ »æ¢ß ·ð¤ ç·¤âæÙ çÙâæÚU ¥ãU×Î, ÚUâèÎ ¥ãU×Î, ¥ŽÕæâ ¥Üè, Ù‹ãð´U ÜæÜ, çàæß ·é¤×æÚU, àæôÖæÚUæ× àæèÌÜæ ÂýâæÎ, ÎêÏÙæÍ, â¢ÁØ, ÚUæ× ÕÚUÙ, ÕæâÎðß, ÜaïUÙ, âÌÎðß, »ÁÎðß, §·¤ÕæÜ ¥ãU×Î, àØæ× ÕæÕê ¥àæÈ¤èüÜæÜ, ÚUæ× ×êÚUÌ, ÎàæÚUÍ ØæÎß, Õéhê ÜæÜ, Ö»ßæÙ ÎèÙ, çßÙôÎ , ÚUæ× âéÖæßÙ, »é»Üè ÚUæ× ÌÍæ ÁßæçãUÚU Ùð Ùð ¥ÂÙð È¤âÜ ·¤è ×é¥æßÁð ·¤è ×æ¢» ·¤è ãñUÐ ×é¥æßÁæ Ù ç×ÜÙð ÂÚU ¥æ¢ÎôÜÙ ·¤è ¿ðÌæßÙè Öè Îè ãñUÐ
¥¿æÙ·¤ ¥æØæ ÙãUÚU ×ð´ ÂæÙè, ¹ðÌ ãéU° ÜÕæÜÕ
§çÅUØæÍô·¤ (»ô´ÇUæ)Ð âÚUØê ÙãUÚU ·¤è ×Ù·¤æÂéÚU àææ¹æ ×ð´ ×¢»ÜßæÚU ·¤è ÌÇ¸U·ð¤ ·¤æÈ¤è ×æ˜ææ ×ð´ ÂæÙè ÀUôÇ¸U çÎØæ »ØæÐ ·¤§ü Á»ãU âæ§È¤Ù ¹éÜæ ÚUãUÙð âð ¹ðÌô´ ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ ãUÚñUØæ Ûæê×Ù »æ¢ß ·ð¤ Âæâ âæØÈ¤Ù ¹éÜæ ãUôÙð âð ÚUæ×âêÚUÌ, Ï×üÚUæÁ, ×æÏß ÚUæÁ, ¹¿ü ÜæÜ, ÏÙÜæÜ ß ÚUæ×Îðß âçãUÌ Îô ÎÁüÙ âð ¥çÏ·¤ ç·¤âæÙô´ ·ð¤ ¹ðÌô´ ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ ãUæÜæ¢ç·¤ §â ÂæÙè âð È¤âÜ ·¤ô Ùé·¤âæÙ ÙãUè´ ãéU¥æÐ ×»ÚU ç·¤âæÙô´ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ØçÎ §âè ÌÚUãU âð ÂæÙè ¥æÌæ ÚUãUæ Ìô È¤âÜ ÇêUÕ Áæ°»èÐ §â·ð¤ ¥Üæßæ ÖÅUÂè, Õð´ÎéÜè, ¿éçÚUãUæÚUÂéÚU, ÚU×ßæÂéÚU ÙæØ·¤ ·ð¤ Âæâ Öè âæ§È¤Ù ¹éÜæ ÚUãUÙð âð ¹ðÌô´ ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ »ýæ× ÂýÏæÙ âãUÁ ÚUæ× çÌßæÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ·¤ô âê¿Ùæ Îè »§ü ãñUÐ
ÙßæÕ»¢Á (»ô´ÇUæ)Ð ÿæð˜æ ·ð¤ ÎéÁüÙÂéÚU Â¿ê×è ß çÜÎðãUÙæ »ý¢ÅU »æ¢ß ·ð¤ Õè¿ âð çÙ·¤Üè ÙãUÚU ·¤è ÂÅUÚUè ·¤ÅU ÁæÙð âð ç·¤âæÙô´ ·¤è âñ·¤Ç¸Uô´ °·¤Ç¸U È¤âÜ ÁÜ×‚Ù ãUô »§üÐ âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð âÚUØê ÙãUÚU ¹¢ÇU ·ð¤ §¢ÁèçÙØÚU Ùð ÁðâèÕè ×àæèÙ âð ÅêUÅUè ÙãUÚU ·ð¤ ×ÚU×Ì ·¤æ ·¤æ× àæéM¤ ·¤ÚUæØæÐ
çÁÜæ ×éØæÜØ âð ãUô·¤ÚU çß·¤æâ ¹¢ÇU ÙßæÕ»¢Á ×ð´ Âýßðàæ ·¤ÚUÙð ßæÜè âÚUØê ÙãUÚU ¹¢ÇU ·¤è °·¤×æ˜æ ÙãUÚU ·¤§ü Îàæ·¤ âð âê¹è ÂÇ¸Uè ãUôÙð ·¤è ßÁãU âð ÙãUÚU ·¤è ÂÅUçÚUØô´ ·ð¤ â×éç¿Ì ÎéL¤SÌè·¤ÚU‡æ ÌÍæ âæÈ¤ âÈ¤æ§ü ·¤ÚUæ° çÕÙæ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» Ùð ×¢»ÜßæÚU ·¤ô ¥¿æÙ·¤ ÂæÙè ÀUôÇ¸U çÎØæÐ §ââð ç·¤âæÙô´ ·¤è âñ·¤Ç¸Uô´ °·¤Ç¸U È¤âÜ ÁÜ×‚Ù ãUô »§üÐ §âè ÌÚUãU çâÌ¢ÕÚU ×ð´ ÙãUÚU ×ð´ ÂæÙè ÀUôÇ¸ðU ÁæÙð âð §âè Á»ãU ÂÚU ÙãUÚU ·¤è çÇUÂ ¹éÜ ÁæÙð âð ç·¤âæÙô´ ·ð¤ ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ¿õÂÅU ãUô »§ü ÍèÐ âô×ßæÚU ·¤è âæØ¢ çÈ¤ÚU ÙãUÚU çÇUÂ ·ð¤ Âæâ ãUè ÂæÙè ·ð¤ ÌðÁ ÕãUæß ·¤è ßÁãU âð ·¤ÅU »§üÐ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð »ýæ×è‡æô´ Ùð ÙãUÚU ·ð¤ ·¤ÅUæÙ ·¤ô ÚUô·¤Ùð ·¤æ ÂýØæâ ç·¤Øæ, Üðç·¤Ù ÌðÁ ÕãUæß ·¤è ßÁãU âð ©Uâð ÚUô·¤æ ÙãUè´ Áæ â·¤æÐ
ÙãUÚU ·ð¤ ·¤ÅUæÙ ·¤è âê¿Ùæ ÎðÙð ·ð¤ ÕæßÁêÎ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ·ð¤ ¥çÏ·¤æÚUè ÚUæÌ ÖÚU ¥ÂÙè ¥æ¢¹ Õ¢Î ç·¤° ÚUãðUÐ ×¢»ÜßæÚU ·¤è ÎôÂãUÚU ×ð´ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ·ð¤ °âÇUè¥ô Ï×ðZ¼ý ·é¤×æÚU Ùð ÁðâèÕè ×àæèÙ ÕéÜæ ·¤ÚU ÙãUÚU ·ð¤ ×ÚU×Ì ·¤æ ·¤æ× àæéM¤ ·¤ÚUæØæÐ ÌÕ Ì·¤ ç·¤âæÙô´ ·¤è È¤âÜð´ ¿õÂÅU ãUô ¿é·¤è ÍèÐ ÎéÁüÙÂéÚU Â¿ê×è ·ð¤ ÂýÏæÙ ×ôãU×Î §çÜØæâ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ØçÎ çâÌ¢ÕÚU ×ð´ ÙãUÚU ·ð¤ çÇUÂ ¹éÜÙð âð âè¹ çÜØæ ãUôÌæ Ìô çÕÙæ ÙãUÚU ·¤è ×ÚU×Ì ·¤ÚUæ° ÂæÙè ÙãUè´ ÀUôÇ¸UÌæÐ ©UÏÚU ç·¤âæÙô´ ·ð¤ ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ¿õÂÅU ãUô »§ü, ÁÕç·¤ çßÖæ» ·¤è ÜæÂÚUßæãUè âð §ÏÚU ç·¤âæÙô´ ·¤è »ð´ãêU, Ì¢Õæ·ê¤ ÌÍæ âÚUâô´ ·¤è È¤âÜ ¿õÂÅU ãUô »§üÐ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð çßÖæ»èØ Áð§ü àØæ× çâ¢ãU Ùð çßÖæ» ·¤è »ÜÌè ×æÙÙð ·ð¤ ÕÁæØ »æ¢ß ßæÜô´ ·¤è ßÁãU âð ÙãUÚU ·¤ÅUÙð ·¤æ ©UÜÅUæ ¥æÚUôÂ Ü»æØæÐ
©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ »æ¢ß ·ð¤ ÜÇ¸U·ð¤ ¹ðÜÌð â×Ø Ç¢UÇðU âð ÙãUÚU ·¤ô ·¤æÅU çÎØæ ÁÕç·¤ »æ¢ß ßæÜô´ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ·¤§ü Îàæ·¤ âð ÙãUÚU âê¹è ãUôÙð âð ©Uâ·¤è ÂÅUçÚUØô´ ×ð´ ¿êãUô´ Ùð çÕÜ ÕÙæ ÚU¹æ ÍæÐ ÂÅUçÚUØô´ ·¤è çÕÙæ ×ÚU×Ì ·¤ÚUæ° ÂæÙè ÀUôÇ¸ðU ÁæÙð âð ÙãUÚU ·¤ÅUè ãñUÐ »æ¢ß ·ð¤ ç·¤âæÙ çÙâæÚU ¥ãU×Î, ÚUâèÎ ¥ãU×Î, ¥ŽÕæâ ¥Üè, Ù‹ãð´U ÜæÜ, çàæß ·é¤×æÚU, àæôÖæÚUæ× àæèÌÜæ ÂýâæÎ, ÎêÏÙæÍ, â¢ÁØ, ÚUæ× ÕÚUÙ, ÕæâÎðß, ÜaïUÙ, âÌÎðß, »ÁÎðß, §·¤ÕæÜ ¥ãU×Î, àØæ× ÕæÕê ¥àæÈ¤èüÜæÜ, ÚUæ× ×êÚUÌ, ÎàæÚUÍ ØæÎß, Õéhê ÜæÜ, Ö»ßæÙ ÎèÙ, çßÙôÎ , ÚUæ× âéÖæßÙ, »é»Üè ÚUæ× ÌÍæ ÁßæçãUÚU Ùð Ùð ¥ÂÙð È¤âÜ ·¤è ×é¥æßÁð ·¤è ×æ¢» ·¤è ãñUÐ ×é¥æßÁæ Ù ç×ÜÙð ÂÚU ¥æ¢ÎôÜÙ ·¤è ¿ðÌæßÙè Öè Îè ãñUÐ
¥¿æÙ·¤ ¥æØæ ÙãUÚU ×ð´ ÂæÙè, ¹ðÌ ãéU° ÜÕæÜÕ
§çÅUØæÍô·¤ (»ô´ÇUæ)Ð âÚUØê ÙãUÚU ·¤è ×Ù·¤æÂéÚU àææ¹æ ×ð´ ×¢»ÜßæÚU ·¤è ÌÇ¸U·ð¤ ·¤æÈ¤è ×æ˜ææ ×ð´ ÂæÙè ÀUôÇ¸U çÎØæ »ØæÐ ·¤§ü Á»ãU âæ§È¤Ù ¹éÜæ ÚUãUÙð âð ¹ðÌô´ ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ ãUÚñUØæ Ûæê×Ù »æ¢ß ·ð¤ Âæâ âæØÈ¤Ù ¹éÜæ ãUôÙð âð ÚUæ×âêÚUÌ, Ï×üÚUæÁ, ×æÏß ÚUæÁ, ¹¿ü ÜæÜ, ÏÙÜæÜ ß ÚUæ×Îðß âçãUÌ Îô ÎÁüÙ âð ¥çÏ·¤ ç·¤âæÙô´ ·ð¤ ¹ðÌô´ ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ ãUæÜæ¢ç·¤ §â ÂæÙè âð È¤âÜ ·¤ô Ùé·¤âæÙ ÙãUè´ ãéU¥æÐ ×»ÚU ç·¤âæÙô´ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ØçÎ §âè ÌÚUãU âð ÂæÙè ¥æÌæ ÚUãUæ Ìô È¤âÜ ÇêUÕ Áæ°»èÐ §â·ð¤ ¥Üæßæ ÖÅUÂè, Õð´ÎéÜè, ¿éçÚUãUæÚUÂéÚU, ÚU×ßæÂéÚU ÙæØ·¤ ·ð¤ Âæâ Öè âæ§È¤Ù ¹éÜæ ÚUãUÙð âð ¹ðÌô´ ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ »ýæ× ÂýÏæÙ âãUÁ ÚUæ× çÌßæÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çâ¢¿æ§ü çßÖæ» ·¤ô âê¿Ùæ Îè »§ü ãñUÐ