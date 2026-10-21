Gonda News: जेल से छूटे दुष्कर्म के आरोपी ने की खुदकुशी

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मृतक के पिता ज्ञानदास के अनुसार, उनका बेटा राम सुंदर डेढ़ साल पहले दुष्कर्म के आरोप में जेल गया था और दो माह पहले जमानत पर छूटने के बाद घर आया। आरोप है कि 20 अक्तूबर को बेटा युवती के घर वालाें से माफी मांगने गया था। वहां माफी देने से इन्कार करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पिता का दावा है कि इससे आहत होकर बेटे ने जान दे दी। विज्ञापन



वहीं, सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि राम सुंदर जमानत पर रिहा था। मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। परिजनों ने धमकी मिलने से आत्महत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। मृतक के पिता ज्ञानदास के अनुसार, उनका बेटा राम सुंदर डेढ़ साल पहले दुष्कर्म के आरोप में जेल गया था और दो माह पहले जमानत पर छूटने के बाद घर आया। आरोप है कि 20 अक्तूबर को बेटा युवती के घर वालाें से माफी मांगने गया था। वहां माफी देने से इन्कार करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पिता का दावा है कि इससे आहत होकर बेटे ने जान दे दी।वहीं, सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि राम सुंदर जमानत पर रिहा था। मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। परिजनों ने धमकी मिलने से आत्महत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है।

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खोड़ारे। दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुके जिगरिया गांव निवासी राम सुंदर (40) ने फंदे से लटककर जान दे दी। वह करीब दो महीने पहले जमानत पर जेल से रिहा होकर घर आया था। मंगलवार रात परिवार के लोग भोजन करने के बाद सो गए। बुधवार सुबह उसका शव बगल के कमरे में छत के हुक से रस्सी के सहारे लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।