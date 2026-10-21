फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   150,000 people affected due to a faulty transformer

Gonda News: ट्रांसफार्मर खराब होने से डेढ़ लाख लोग परेशान

Wed, 21 Oct 2026 11:02 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 21 Oct 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
150,000 people affected due to a faulty transformer
गोंडा में बिजली विभाग की कार्यशाला में ट्रांसफार्मर ले जाते कर्मी। 
गोंडा। अंबेडकर चौराहा स्थित सिविल लाइंस विद्युत उपकेंद्र का 10 एमवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने से बुधवार सुबह आठ बजे से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे करीब डेढ़ लाख की आबादी प्रभावित हुई। देर शाम तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। जेल रोड और झंझरी उपकेंद्र से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आपूर्ति जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली।
विज्ञापन


विष्णुपुरी निवासी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दिनभर बिजली न आने से देर शाम तक इन्वर्टर भी जवाब दे गया। इससे घरों में पानी की किल्लत हो गई। पोर्टरगंज पथवलिया निवासी शिव कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पंतनगर, विष्णुपुरी, रानीपुरवा और पोर्टरगंज पथवलिया के लोग परेशान रहे। वहीं, दुकानदार दिनेश मिश्र का कारोबार भी प्रभावित हुआ।
विज्ञापन


एसडीओ संजय सिंह ने बताया कि 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने से आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर खराब होने की आशंका से इनकार किया। तकनीकी टीम खराबी का पता लगाने में जुटी है। अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन



जुलूस के लिए इटियाथोक में बिजली आपूर्ति बंद
इटियाथोक। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर बुधवार शाम तीन बजे इटियाथोक विद्युत उपकेंद्र के सभी सात फीडरों की बिजली आपूर्ति एहतियातन बंद कर दी गई। जुलूस मार्ग पर बिजली के तार और खंभे होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया। अवर अभियंता अंकुर सिंह ने बताया कि विसर्जन पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। विसर्जन देर रात करीब नौ बजे तक चलने की संभावना थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed