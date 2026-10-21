Gonda News: ट्रांसफार्मर खराब होने से डेढ़ लाख लोग परेशान

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विष्णुपुरी निवासी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दिनभर बिजली न आने से देर शाम तक इन्वर्टर भी जवाब दे गया। इससे घरों में पानी की किल्लत हो गई। पोर्टरगंज पथवलिया निवासी शिव कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पंतनगर, विष्णुपुरी, रानीपुरवा और पोर्टरगंज पथवलिया के लोग परेशान रहे। वहीं, दुकानदार दिनेश मिश्र का कारोबार भी प्रभावित हुआ।एसडीओ संजय सिंह ने बताया कि 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने से आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर खराब होने की आशंका से इनकार किया। तकनीकी टीम खराबी का पता लगाने में जुटी है। अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।जुलूस के लिए इटियाथोक में बिजली आपूर्ति बंदइटियाथोक। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर बुधवार शाम तीन बजे इटियाथोक विद्युत उपकेंद्र के सभी सात फीडरों की बिजली आपूर्ति एहतियातन बंद कर दी गई। जुलूस मार्ग पर बिजली के तार और खंभे होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया। अवर अभियंता अंकुर सिंह ने बताया कि विसर्जन पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। विसर्जन देर रात करीब नौ बजे तक चलने की संभावना थी।