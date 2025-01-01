Gonda News: दिव्यांगजनों के उत्पादों को मिला बाजार

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छपिया के परसा तिवारी निवासी प्रियंका हाथ से दिव्यांग हैं। परास्नातक और डीएड की पढ़ाई के बाद नौकरी न मिलने पर उन्होंने अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। वह वर्ष 2023 से मूड़ाडीहा के गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान से जुड़कर यह काम कर रही हैं। उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपये वेतन मिलता है, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर खर्च चलाती हैं।कटरा बाजार के बरुईगोंदहा निवासी सुरेंद्र कुमार मिश्र पैर से दिव्यांग हैं। वह घर में रुई की फूलबत्ती बनाते हैं। उनके भाई संजय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सुरेंद्र को दिवाली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बलरामपुर के उतरौला निवासी सज्जाद अपने पिता अब्दुल कलाम की पारंपरिक मिट्टी के दीये बनाने की कला को आगे बढ़ा रहे हैं।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी माधवी पांडेय ने बताया कि मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्हें सहायक उपकरणों का लाभ भी दिलाना है। जिलाधिकारी ने लोगों से मेले में पहुंचकर उत्पाद खरीदने और उद्यमियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। इस दौरान दिव्यांगजनों को स्वचलित ट्राईसाइकिल भी वितरित की गईं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक गौरव सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।