फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Power remained out for an hour and a half due to a fault

Gonda News: फॉल्ट से डेढ़ घंटे गुल रही बिजली

Wed, 04 Nov 2026 10:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 04 Nov 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Power remained out for an hour and a half due to a fault
गोंडा में तरबगंज के नागनाथपुरवा में छत पर रखा बिजली का केबल।
गोंडा। जिले में बिजली आपूर्ति की समस्याओं से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को सिविल लाइंस विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में इंसुलेटर पंक्चर होने से रानीपुरवा और विष्णुपुरी समेत कई इलाकों की बिजली करीब डेढ़ घंटे तक गुल रही।
विज्ञापन


अंबेडकर चौराहे स्थित सिविल लाइंस विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में मुर्गी फार्म के पास बुधवार सुबह इंसुलेटर पंक्चर हो गया। इससे सुबह करीब 11:30 बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। स्थानीय निवासी अर्जुन कुमार के मुताबिक, करीब डेढ़ घंटे बाद दोपहर एक बजे आपूर्ति बहाल हुई। अवर अभियंता एसपी मिश्र ने बताया कि इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को भी सीटी में खराबी के चलते घंटों बिजली गुल रही थी।
विज्ञापन


उधर, तरबगंज के ढोढेपुर विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के गिरधरपुर मजरे के नागनाथ पुरवा में आंधी-बारिश के दौरान बिजली का पोल टूट गया था। स्थानीय निवासी धनंजय तिवारी, संतोष शुक्ला और देव नरायन तिवारी समेत अन्य उपभोक्ताओं का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक पोल नहीं बदला गया है। बिजली की लाइन घरों की छतों के ऊपर से गुजर रही है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि संबंधित जेई और एसडीओ को नया पोल लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed