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Gonda News: छह फीडरों पर 73 फीसदी तक बिजली नुकसान, अब कटेंगे कनेक्शन

Tue, 15 Sep 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:42 PM IST
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Power losses of up to 73% on six feeders; connections to be disconnected now
गोंडा। बिजली जलाने के बाद भी बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं पर अब कार्रवाई की तैयारी है। देवीपाटन क्षेत्र के छह 11 केवी फीडरों पर बिजली नुकसान 50 से 73 फीसदी तक पहुंच गया है। यहां 10 हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे मिले हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक रुपये का भी बिल जमा नहीं किया।
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उमरी, खरगु चांदपुर, शिवपुरा, चरसरी, चौधरीडीह और रहवा फीडर सबसे अधिक नुकसान वाले पाए गए हैं। विभाग के अनुसार कटिया कनेक्शन, मीटर बाईपास और अन्य अनियमितताओं से बड़े पैमाने पर बिजली का नुकसान हो रहा है। बलरामपुर के शिवपुरा फीडर पर सबसे अधिक 73.52 फीसदी नुकसान दर्ज है। यहां वसूली दर महज 28.56 फीसदी और 1.77 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।
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गोंडा के उमरी फीडर पर 58.90, खरगू चांदपुर में 62.99, चरसड़ी में 61.87, चौधरीडीह में 50.08 और रहवा में 68.18 फीसदी नुकसान है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि संदिग्ध कनेक्शनों की जांच कराई जाएगी। बिजली चोरी या अनियमितता मिलने पर कनेक्शन काटने के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विजिलेंस और विभागीय टीमें अभियान चलाएंगी।
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