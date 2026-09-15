Gonda News: छह फीडरों पर 73 फीसदी तक बिजली नुकसान, अब कटेंगे कनेक्शन

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उमरी, खरगु चांदपुर, शिवपुरा, चरसरी, चौधरीडीह और रहवा फीडर सबसे अधिक नुकसान वाले पाए गए हैं। विभाग के अनुसार कटिया कनेक्शन, मीटर बाईपास और अन्य अनियमितताओं से बड़े पैमाने पर बिजली का नुकसान हो रहा है। बलरामपुर के शिवपुरा फीडर पर सबसे अधिक 73.52 फीसदी नुकसान दर्ज है। यहां वसूली दर महज 28.56 फीसदी और 1.77 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।गोंडा के उमरी फीडर पर 58.90, खरगू चांदपुर में 62.99, चरसड़ी में 61.87, चौधरीडीह में 50.08 और रहवा में 68.18 फीसदी नुकसान है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि संदिग्ध कनेक्शनों की जांच कराई जाएगी। बिजली चोरी या अनियमितता मिलने पर कनेक्शन काटने के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विजिलेंस और विभागीय टीमें अभियान चलाएंगी।