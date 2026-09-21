यूपीआई के मुद्दे पर विचार कर रही सरकार : बृजभूषण
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:32 PM IST
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गोंडा। शहर में एक निजी संस्थान का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूपीआई के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है। ओमप्रकाश राजभर के प्रदेश को चार भागों में बांटने के बयान पर बृजभूषण ने कहा कि उनका बयान नहीं सुना है। क्या रिसर्च है, क्या तर्क है, छोटे राज्य से फायदा होता है या नुकसान, ये इतना छोटा विषय नहीं है कि इस पर तत्काल टिप्पणी की जाए। यूजीसी पर चल रहे आंदोलन पर कहा कि संघर्ष चल रहा है। चिंता मत करिए। (संवाद)
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