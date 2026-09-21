Gonda News: हाईवे पर लगाए अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर

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पोस्टर पर अखिलेश यादव को इन नेताओं से जोड़ने वाली आपत्तिजनक बातें लिखी थीं। पोस्टर की जानकारी मिलते ही सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्हें फाड़ दिया। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप यादव उर्फ दीपू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चौपाल सागर से बालपुर तक लगे पोस्टर हटाए। बालपुर चौराहे पर लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव लालचंद्र गौतम ने पोस्टर फाड़े। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली में तहरीर दी।देवेंद्र प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि अज्ञात लोग बार-बार इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान मेराज अहमद, जावेद अख्तर मंटू, अफजल खान, सिद्धार्थ सिंह, संजय साहू, लालचंद्र गौतम, आलोक यादव, राहुल शुक्ल, मोनू यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।सीओ सिटी योगेंद्र सिंह का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में है। नगर कोतवाली पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है।