Gonda News: पुलिस स्मृति दिवस पर दी श्रद्धांजलि

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डीआईजी और एसपी ने पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर जनसेवा और राष्ट्रहित में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। इस मौके पर एएसपी पूर्वी अजीत कुमार रजक, एएसपी पश्चिमी नितेश, सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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गोंडा। पुलिस स्मृति दिवस पर बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल और एसपी अभिषेक ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को नमन किया।