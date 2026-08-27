फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Notice to CHC Superintendent, ambulance driver will be dismissed

Gonda News: सीएचसी अधीक्षक को नोटिस, एंबुलेंस चालक होगा बर्खास्त

Thu, 27 Aug 2026 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 27 Aug 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Notice to CHC Superintendent, ambulance driver will be dismissed
ऐली परसौली में अधीक्षक से जानकारी लेते सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल।
गोंडा। बाढ़ प्रभावित ऐली परसौली में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर एंबुलेंस नहीं मिलने और उन्हें ई रिक्शा से अस्पताल ले जाने की खबर का बड़ा असर हुआ है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देश पर सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बेलसर सीएचसी के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बाढ़ चौकी पर तैनाती के बावजूद मौके से एंबुलेंस लेकर चले जाने वाले चालक की बर्खास्तगी के लिए पत्र भेजा गया है।
विज्ञापन


उमरी क्षेत्र के ऐली परसौली के बाबूराम पुरवा निवासी करीब 80 वर्षीय श्यामलाल की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की जरूरत थी। एंबुलेंस समय से नहीं मिलने पर उन्हें पहले नाव से बांध तक और फिर अन्य साधन से अस्पताल पहुंचाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।
विज्ञापन


मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमओ ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एंबुलेंस को बाढ़ चौकी पर तैनात किया गया था। इसके बावजूद चालक वहां से वाहन लेकर चला आया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एंबुलेंस कंपनी को चालक की बर्खास्तगी के लिए पत्र भेजा गया है। एंबुलेंस के जिला प्रभारी से भी जवाब मांगा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएमओ ने बताया कि सीएचसी अधीक्षक से भी जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि बाढ़ चौकी से एंबुलेंस चालक के चले जाने की जानकारी अधिकारियों को समय से क्यों नहीं दी गई। मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं।



रात में गांव पहुंचे सीएमओ, देखी व्यवस्थाएं
डीएम के निर्देश पर सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल रात में ऐली परसौली पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं राहत व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर मौजूद टीमों से जानकारी लेने के साथ जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली।

ऐली परसौली में अधीक्षक से जानकारी लेते सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल।

ऐली परसौली में अधीक्षक से जानकारी लेते सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed