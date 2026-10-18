Gonda News: बेटे पर जानलेवा हमले के आरोपी पिता को राहत नहीं

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मामले में तनवीर की बहन रेहाना खातून की तहरीर पर 26 अगस्त को खोड़ारे थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत की पैरवी करते हुए उसे निर्दोष बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज चोटों, सीटी स्कैन में फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर और विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों पर विचार किया। इसके बाद जमानत देने का पर्याप्त आधार न पाते हुए नसरुल्लाह की अर्जी निरस्त कर दी।गोंडा। युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी आदर्श सिंह उर्फ निरंजन सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 29 जून 2026 को खेत से लौट रहे विवेक कुमार पर कई लोगों ने लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और गड़ासे से हमला कर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें पहुंचाईं। विवेक के पैर में फ्रैक्चर भी मिला। मामले में आदर्श सिंह उर्फ निरंजन सिंह समेत छह लोगों को नामजद किया गया था। - संवादगोंडा। साइबर क्राइम थाने में दर्ज मामले के आरोपी नेपाल निवासी कमल खड़का की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (नवीन) विकास की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। आरोपी पर साइबर फ्रॉड का आरोप है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर बल नहीं दिया। - संवादगोंडा। नवाबगंज में युवक पर हमले के मामले में आरोपी राहुल यादव को सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह से जमानत मिल गई। अभियोजन के अनुसार, पांच फरवरी 2026 को परीक्षा देकर लौट रहे सौरभ गोस्वामी पर लाठी-डंडे और रॉड-हॉकी से हमला किया गया था। मामले में राहुल का नाम विवेचना के दौरान सामने आया। - संवाद