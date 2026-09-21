Gonda News: नौ उपनिरीक्षकों को मिली चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी

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उपनिरीक्षक अक्षय कुमार चौधरी को देहात कोतवाली से बभनान चौकी प्रभारी, अभिनव भरत सिंह को करनैलगंज से मसकनवा चौकी प्रभारी और अखिलेश कुमार मौर्य को करनैलगंज से आर्यनगर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। आशीष यादव को करनैलगंज कोतवाली से कोल्हमपुर चौकी प्रभारी, पवन कुमार सिंह को तरबगंज थाने से सिविल लाइंस चौकी प्रभारी, विभव सिंह को नवाबगंज थाने से खोरहंसा चौकी प्रभारी और शिवम गुप्ता को धानेपुर थाने से एसएसपीएम चौकी प्रभारी, देहात कोतवाली से सहदेव दुबे को पसका चौकी का प्रभारी बनाया गया है। (संवाद)

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गोंडा। एसपी अभिषेक ने नौ उपनिरीक्षकों के तबादले के साथ पुलिस चौकियों पर प्रभारी तैनात किए हैं। पूर्व में नगर कोतवाली की मिश्रौलिया चौकी प्रभारी से परसपुर थाने भेजे गए उपनिरीक्षक अंकित कुमार सिंह को करनैलगंज की चचरी चौकी का प्रभारी बनाया गया है।