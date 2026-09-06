Gonda News: नंद उत्सव ने बांधा समां

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बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और नंद उत्सव पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। मनमोहक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। नंद उत्सव के दौरान पंडाल में भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में आनंद वर्मा, सिद्धार्थ, रोहित, वैभव, आलोक, सुमित, सूरज, प्रिंस, नमन, श्रेष्ठ, अमित, सीमा, अंशु वर्मा, पिंकी, अंजू वर्मा और रजनी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।महोत्सव में सोमवार को भव्य महाआरती होगी। श्रद्धालु आरती की थालियां लेकर सामूहिक रूप से भगवान श्रीकृष्ण की आरती करेंगे। इस दौरान जनपद समेत पूरे विश्व के कल्याण, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी।